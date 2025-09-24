Alimenty na dziecko z romansu? W Polsce to możliwe, a za uchylanie się - więzienie
W Polsce mężczyzna może płacić alimenty na dziecko, którego nie jest biologicznym ojcem. Nawet, jeśli to efekt zdrady małżeńskiej. O co w tym chodzi?kasia-nowak85
To by było całkiem w stylu tej republiki pozorów, atrap i opresji.
Nasze demokratywne, młode państwo z dykty i g@wna kontynuuje tę wzruszającą tradycję. Więc i tak dobrze, że w takiej sytuacji małżonek nie ma jeszcze jakiś grzywien do zapłacenia.
Choć masz rację. Całe zjawisko brzemia bękartów było w całej historii niesprawiedliwie zrzucane z puszczalskiej matki na dziecko. W samym nazewnictwie jak i praktyce.
@Bijelodugme: Bo powstaje uzasadniona złość wobec niesprawiedliwego potraktowania. Ofiarami są i wrobiony w ojcostwo mężczyzna i dziecko. Powinni wspólnie pozwać dudodajkę i państwo za taki obrót spraw.
Jeśli mężczyzna miał dobry kontakt z dzieckiem to niech taki pozostawi. Ale to nie zmienia oceny całej sytuacji.
W jednym i drugim przypadku do stosunku w wyniku którego doszło do poczęcia doszło bez zgody tego na kogo spadają zobowiązania, odpowiedzialność i cierpienie.
Bądźmy konsekwentni, a nie pochylamy się z wielką troską nad niedolą jednych, a resztę traktujemy jak zwierzęta.
Masz się skupić na pracy, braniu
A kobieta, która nie jest biologiczną matką?
Człowiek chce się rozwieźć a sąd każe mężczyźnie płacić pieniądze na pasożyta (kobietę), którego nie chce znać przez następne 5 lat od formalnego rozwodu, bo jej się "status ekonomiczny pogorszył". Przykład facet zarabia 6000 zł, kobieta 4000 zł. Po rozwodzie kobieta może żądać "wyrównawcze" w kwocie np. 1000 zł (bo 6k męża+4k żony=10k dochód na dwoje, czyli 5k na łebka, 5k-4k =1k różnicy). Na szczęście