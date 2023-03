Patryk "Janusz" Vega oferuje statystom mniej niż minimalna krajowa

No przecież tak działa wolny rynek- choćby inwestor zarabiał grube miliardy to i tak będzie płacił pracownikom najmniej jak się da- najlepiej gUwno ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Chociaż naiwnym kucom wydaje się, że jak inwestor zarobi to dobrodusznie podzieli się z motłochem...