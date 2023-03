Oczywiście że wyższa inteligencja to większą gotowość do obrony wolności słowa.



Bo osoby inteligentne i wrażliwe są bardziej otwarte na kontakt z poglądami powodującymi dyskomfort.

Są bardziej skłonne do rozważania niuansów i dwuznaczności.



Sek w tym że W USA hasło "wolność słowa" jest plakietka identyfikacyjna a nie faktycznym tematem.



Jeśli ktoś w USA publicznie powie "jestem za wolnością słowa" to możemy go automatycznie przypisać do konserwatystów. I raczej się nie pomylimy