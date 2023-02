Zakop jak zawsze. Takie filmiki są przeznaczone między innymi właśnie dla takiej widowni jak wykopki, które myślą, że są tutaj tymi mądrzejszymi, bo oglądają "hehe głupią strimerkę" a w rzeczywistości takie filmiki są ustawione właśnie pod was.



Tak samo jak niektórzy zaczęli wrzucać jakieś zwierzęta do smoły czy tam studzienek kanalizacyjnych, żeby potem nagrywać jak je ratują, tak samo powoli robi sie moda na pozorowane ośmieszanie influencerów, bo to się dobrze sprzedaje. Pokaż całość