Rolnik założył instalację LPG do kombajnu i oszczędza 350zł dziennie!

Instalacja gazowa w dieslach opłaca się tylko w ciężarówkach/maszynach z dużymi przebiegami, zwłaszcza z silnikami starszego typu (bez turba, common rail). W osobówkach z dieslem opłaca się co najwyżej przy kilkulitrowych silnikach, gdzie są duże przebiegi i spalanie.

W tradycyjnych dieslach jest to totalnie nie opłacalne, choć jeśli się weźmie pod uwagę jazdę po mieście i częste zapychanie oraz wymianę DPF to warto sobie to skalkulować, bo się wtedy nie zapycha