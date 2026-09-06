Po ludzku (dzięki chatgpt):



Chodzi o to, że RSA — system używany do zabezpieczania m.in. komunikacji internetowej — opiera się na bardzo prostym pomyśle: łatwo pomnożyć dwie ogromne liczby pierwsze, ale niezwykle trudno później odkryć, jakie dwie liczby zostały pomnożone. Wyobraź sobie, że ktoś podał Ci wynik mnożenia dwóch gigantycznych liczb, mający 260 cyfr, i powiedział: „znajdź te dwie liczby”. Właśnie taki problem stanowi RSA-260. Eric Lu znalazł jedną z tych dwóch liczb Pokaż całość