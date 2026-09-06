RSA-260 rozłożone
Wczesnym rankiem w czwartek badacz techniczny Eric Lu wywołał ogólnoświatowe poruszenie, publikując na Twitterze ciąg 130 cyfr. Przyczyną zamieszania wokół pozornie niewinnej liczby są dwa słowa, które po niej nastąpiły: dzieli RSA-260. Artykuł po angielsku.Goglez
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Komentarze (16)
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Chodzi o to, że RSA — system używany do zabezpieczania m.in. komunikacji internetowej — opiera się na bardzo prostym pomyśle: łatwo pomnożyć dwie ogromne liczby pierwsze, ale niezwykle trudno później odkryć, jakie dwie liczby zostały pomnożone. Wyobraź sobie, że ktoś podał Ci wynik mnożenia dwóch gigantycznych liczb, mający 260 cyfr, i powiedział: „znajdź te dwie liczby”. Właśnie taki problem stanowi RSA-260. Eric Lu znalazł jedną z tych dwóch liczb
Czy szyfrowanie w Internecie (np. bankowość) jest zagrożone?
Nie. Bezpieczeństwo współczesnego Internetu nie zostało naruszone.
Różnica w rozmiarze kluczy: Liczba RSA-260 ma długość 862 bitów. Standardem stosowanym dziś w szyfrowaniu stron www (HTTPS/TLS), bankowości elektronicznej czy podpisach cyfrowych jest klucz RSA-2048 (lub RSA-4096), a coraz częściej kryptografia oparta na krzywych eliptycznych
Ja się obawiam, że teraz nawet jeżeli korzystamy z szyfrowania (np w komunikacji) to kwestia czasu jak rządy zaczną to łamać komputerami kwantowymi. Teraz sobie pewnie magazynują rozmowy, aby w przyszłości złamać szyfrowanie i mieć materiały na ludzi.
Nie wywołał. Co kilka lat ktoś łamie kolejną z tych liczb, bo nie ma w tym jakiejś wielkiej filozofii. Standardem jest Cado-NFS i dużo kąkuterów i po kilku latach masz wynik. Poruszenie to by było gdyby znalazł jakiś algorytm lepszy niż number field sieve.
RSA Security stworzyło
RSA-100
RSA-110
RSA-120
...
@Zylet: GNFS - cos jak brute force - używa własności matematycznych do zawężania poszukiwań ;) Ale nadal to bruteforce.
I to jest sedno i piękno dl geeków. Kiedyś mówiono że RSA-129 zostanie złamane za pierdyliard lat...