Lekarz z Łodzi zarobił 1,1 mln zł. Niektórzy pracują ponad 200 godz. miesięcznie
Wygląda na to, że zarobki lekarzy to najbardziej strzeżona tajemnica w Polsce - mówi Szymon Osowski, prezes Watchdog Polska.Kolekcjoner_dusz
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Wygląda na to, że zarobki lekarzy to najbardziej strzeżona tajemnica w Polsce - mówi Szymon Osowski, prezes Watchdog Polska.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (45)
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Ile faktycznie pracują nie wiadomo, pewnie nawet oni sam nie wiedzą, bo po co to mierzyć i liczyć, skoro nikt tego nie sprawdza.