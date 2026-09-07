Zabawne jest dla mnie wielkie społeczne oburzenie na katorżnicze 200h pracy. Wiem, że to dużo nabijałem kiedyś takie ilości, za to fajnie gdyby społeczeństwo miało świadomość, że taka a często wieksza ilość godzin jest standardem pracy ludzi w gastronomii, budowlance, ochronie a pewnie i kilka innych zawodów też by się znalazło. I ok rozumiem trudy zarówno pracy umysłowej jak i fizycznej. I o ile część osób np na ochronie potrafi się zdrzemnąć, Pokaż całość