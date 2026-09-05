takie gadanie, Wiekszosc ogloszen na pracuj.pl czy jooble jest chyba tylko po to, aby Ci, ktorzy tam na kontraktach sa mieli wysokie stawki.



Jak sie sklada papiery albo kontaktuje mailem to nie ma zadnej odpowiedzi. Jak sie dzwoni to albo nigdy nie ma tego kto decyduje albo nagle nieaktualne bo nie potrzebuja nikogo.



czy to anestezjologia czy urologia - nibny potrzebni a jednak nie