Kacprzyk szuka pracy w całej Polsce. Kolejne szpitale mówią "nie"
Dawid Kacprzyk szuka szpitala, w którym dokończy specjalizację z anestezjologii. Jak ustaliła Wirtualna Polska, bohater afery w warszawskim Szpitalu Południowym rozmawiał o pracy z dyrektorami kilku placówek w Małopolsce i każdemu deklarował, że ma zgodę na przeniesienie tam specjalizacji. WojewodaKapitanTorpedal
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Komentarze (106)
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Chłop dzieki tym milionom wszedl pewnie na taki poziom, ze teraz do pierwszego nie styka.
@Kulek1981: Nawet nie wiedziałem że on teraz jest w sejmie, ale widocznie wiesz lepiej niż fakty - "może i fejk, ale jaki prawdziwy". :)
trzeba było być tym radnym?
mógł sobie po cichutku te kokosy zbijać, siedzieć w swojej willi i popijać szampana z pępka supermodelki wynajętej tylko do tego
ja na miejscu tych lekarzy nie obnosiłbym sie z bogactwem, przeciwnie, chował je
nawet samochód bym miał dziadowski, jakiegoś volkswagena albo renault, moja willa byłąby otoczona szczelnym żywopłotem na 3 metry, ciuchy z bieda sklepu jak vistula czy inny bytom
W Polsce się ludzie przyzwyczaili, że w każdej głośniejszej sprawie trzeba wsadzać na dołek. A problemem w polskim wymiarze sprawiedliwości jest właśnie nadużywanie aresztu i stosowanie jako pewnej formy kary przed ogłoszeniem wyroku
Jak sie sklada papiery albo kontaktuje mailem to nie ma zadnej odpowiedzi. Jak sie dzwoni to albo nigdy nie ma tego kto decyduje albo nagle nieaktualne bo nie potrzebuja nikogo.
czy to anestezjologia czy urologia - nibny potrzebni a jednak nie
z tego burdelu to wielui zyje, no nie, az tyle to nie...
https://zero.pl/news/szpital-w-bielsku-podlaskim-7530-godzin-pracy-w-ciagu-roku-lekarz-zarobil-ponad-2-mln-zl-i-pelnil-piec-funkcji
https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-sprawa-adama-niedzielskiego-zapadl-prawomocny-wyrok,nId,22417828