"Nienawidzi mnie cała Polska". Sebastian M. składa wyjaśnienia przed sądem
Komentarze (48)
najlepsze
@konkarne: wiem, że taki mamy język, ale zawsze wkurza mnie, jak czytam w publikacjach tego typu o "wypadku", jakby to się stało przez przypadek - ot, jakaś niewidzialna ręka losu to wszystko spowodowała, a nie debil co z---------ł 300 km/h.
Takie częsciowe conajmniej zdjęcie odpowiedzialności ze sprawcy. Cytując klasyka: "napijesz się, naćpasz, a wypadek i tak by się zdarzył".
Oczywiście nie mam pretensji do nikogo o używanie tego słowa,
Do dubaju polecial bo mial wykupiona wycieczkę.
Żal, że te jego koleżki go nie wsypały, z którymi jechał tą beemką.
Sam sobie szkodzi a teraz narzeka xD
@uknot: ojciec sebka po tej akcji to zwiększył tylko obroty w firmie, bo ludzie co nie robili u niego zakupów od lat wrócili xDDD
Tak działa mentalność bydlęca w Łodzi, która jest miastem tak specyficznym, że największy łowca skór dalej robi biznesy, włos mu z głowy nie spadł, a nawet klub sportowy ma.
Tylko banan był dobry. I dobre są prawnicze urwy szmacące sprawiedliwość, zaufanie do prawa i wreszcie samo prawo. Ci są dobrzy. A jeśli nie zgadzasz się to masz czarne podniebienie i jesteś żądnym krwi motłochem. Tak jest. G@wno-elitom można
W końcu powiedział prawdę.