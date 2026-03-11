"Wstrzymali ruch metra w Warszawie i pomazali wagony. 4 osoby zatrzymane"
"Policjanci z warszawskich Bielan zatrzymali cztery osoby: trzech mężczyzn i kobietę, którzy dzisiaj awaryjnie otworzyli drzwi pociągu metra, a następnie namalowali graffiti na dwóch wagonach i uciekli z miejsca zdarzenia. Doprowadziło to do utrudnień na trasie M1."paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
Nudzi im się na Erasmusie czy w Hiszpanii już taki syf, że wandale muszą za granicę jechać robić trzodę?
@xaviivax: Tam już wszystkie wagony pomalowane i nie ma gdzie rozwijać "twórczości" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Po nerach!
Zejdą w zatrważających cierpieniach, a śladów nie będzie.
SB wiedziało, co robi.
@framugabezdrzwi: Naszych nie próbuje, bo są za cwani.
Zazwyczaj odpuszczają bo metro jest wysoko ubezpieczone od takich akcji i zazwyczaj pozwala się im dokończyć dzieło niż przeszkadzać.