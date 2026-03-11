Chcą zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn... Przed wyborami nie ma opcji
Temat podwyższenia wieku emerytalnego w Polsce powraca co jakiś czas niczym bumerang. Tym razem pojawił się pomysł wyrównania go dla kobiet i mężczyzn do 65 roku życia. Ekonomista prof. Piotr Misztal uważa, że takie rozwiązanie byłoby zasadne z punktu widzenia ekonomicznego. Dodaje, że politycy na 2FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 60
- Odpowiedz
Komentarze (60)
najlepsze
Trzeba zapłacić kolegom hamerykanom którzy sprzedadzą nam szrot i potem zablokują maszyny żeby nie denerwować putina
@Bijelodugme: a rozwiązujemy je? Nie mamy do tego narzędzi w obecnym systemie demokratycznym. Jak parę korporacji będzie chciało zarobić to rząd w imię ekologii utworzy system kaucyjny i nie nasze nic do gadania. Tyle z twojego głosu wyborczego. System emerytalny nie wyrabia? Demografia pada? Ochrona zdrowia nie wyrabia? Ch$j z tym, nie za mojej kadencji padnie, więc spoko!
U nas będzie za to łatwiej przepchać wznowienie poboru do obowiązkowej służby niż zrównanie wieku wiesz dlaczego? Nie nie dlatego że straszą ciągle wojną, ale dlatego że baby przyklepią wysyłanie płci męskiej w wyborach na mięso armatnie.
Wiek 65 i tak zostajie podniesiony, ale nawet 60 lat to niedopuszczalnie długo. W tym wieku zdrowie dawno poszło sie j---c i zostaliście wyssani z czasu, zdrowia i energii w najlepszych latach swojego zycia, zeby budowac kapitał panu Januszowi.
Jedyne rozsadne rozwiązanie to celować w szybsza emeryturę inwestujac samodzielnie przy jednoczesnym
Jak uwzględniać tylko sen to tygodniowo do twojej dyspozycji pozostaje jedynie 37% czasu. Ta ilosc nie uwzglednia urlopow, ale nie uwzględnia także czasu potrzebnego na higiene, sport, gotowanie, sprzątanie, budowanie relacji, odpoczynek, rozrywkę itp.
Jak najszybsze usuniecie konieczności pracy powinno być priorytetem kazdej osoby, ktora rozumie, ze najcenniejsza walutą jaka dysponujesz w zyciu jest nieodnawialny czas
A będzie: kobiety po raz kolejny w historii naszego państwa wyjdą z inicjatywą ustawodawczą, żeby dojechać po raz kolejny facetom.
@arturnowak2018: Kłamstwo, ja np. jestem za zrównaniem wieku emerytalnego i wiem, że nie jestem jedyna. Zresztą dlaczego kochająca żona czy siostra albo dobra koleżanka miałaby chcieć "dojeżdżać chłopa"? Jeśli się kogoś kocha albo lubi, to chce się dla niego dobrze.
Problem solved
Następny
Jak chcesz zrównać dom z domem sąsiada, to dobudowujesz piętro u siebie,