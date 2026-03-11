Btw jeśli chcecie mieć jakąkolwiek godną emeryturę to polecam traktować pieniądze wydane na ZUS jak wrzucone do ogniska i inwestowac samodzielnie.



Wiek 65 i tak zostajie podniesiony, ale nawet 60 lat to niedopuszczalnie długo. W tym wieku zdrowie dawno poszło sie j---c i zostaliście wyssani z czasu, zdrowia i energii w najlepszych latach swojego zycia, zeby budowac kapitał panu Januszowi.



Jedyne rozsadne rozwiązanie to celować w szybsza emeryturę inwestujac samodzielnie przy jednoczesnym Pokaż całość