Lekarka z USA o polskich szpitalach: "To była gehenna"
Moi rodzice chorowali i zmarli w Polsce. Gdy pięć lat temu tata trafił do szpitala, zobaczyłam na własne oczy, z czym muszą się tu mierzyć pacjenci i ich bliscy. To była gehenna. Do nikogo nie można się było dodzwonić, niczego dowiedzieć. Gdyby nie znajomi, nie mogłabym tacie w żaden sposób pomóc.iggy_p
Komentarze (51)
" Teraz, z tego, co się orientuje, na początku zarabia się nie więcej niż 140 tys. dol. na rok i nie bardzo jest możliwość dorobienia."
@Anomalocaracid: No niekoniecznie. W USA normą właśnie jest podawanie kwot brutto – przed odliczeniami, bo każdy może mieć inne. A że nie masz ubezpieczenia płaconego przez pracodawcę, to sam musisz sobie wybrać ubezpieczalnię oraz pakiet. Jako takie sensowne ubezpieczenie, to jest kilkaset dolarów miesięcznie. A podatki to jeszcze inna para kaloszy. A ichni lekarz jeszcze musi spłacać kredyt studencki oraz bulić jak za
@niecodziennyszczon: no i jak się pozanaje pewnego profesora który proponuje pracę? Mam już parę latek i żadnego nie poznałem ¯\(ツ)/¯
Piękny kraj.
@santa-maria-de-rosa: @DziendobryMireczku Już to liczyliśmy tutaj kiedyś. Co z setkami tysięcy po gunwokierunkach którzy wyjeżdżali?
