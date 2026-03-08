Moi rodzice chorowali i zmarli w Polsce. Gdy pięć lat temu tata trafił do szpitala, zobaczyłam na własne oczy, z czym muszą się tu mierzyć pacjenci i ich bliscy. To była gehenna. Do nikogo nie można się było dodzwonić, niczego dowiedzieć. Gdyby nie znajomi, nie mogłabym tacie w żaden sposób pomóc.