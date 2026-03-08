Atom molibdenu złamał jedną z największych zasad fizyki jądrowej
Molibden-84 z równą liczbą protonów i neutronów zachowuje się jak niestabilny izotop - odkryto pierwszą "Wyspę Inwersji" w symetrycznym jądrze. Zmiana o 2 neutrony daje dramatycznie różne zachowanie. Kluczowe okazały się siły trójnukleonowe.real_scoria
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
Chyba go p----------o. Niezrównoważony jakiś
@enten: Coś kiepsko się starali, jak widzę. :)
@autotldr: silne deformacje j---a czy skromne ekscytacje wariacie?
https://youtu.be/mnClRMU-gU4?t=2639