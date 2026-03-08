Miło już było (Człuchowska - Odc. 2)
Grzecznie prosiłem. Wyjaśniałem. Wszyscy już zdążyli się dowiedzieć, że tu nie wolno jeździć, i że jest jeden taki, co nagrywa. Ale mimo to nikt się tym specjalnie nie przejął. Jedziemy więc dalej z tematem.o__0
Komentarze (171)
9:50 jednak wyciągnął i krzyczy "w-------ę ci"
I niech
To nie jest magiczne urządzenie, w którym spawnują się przesyłki. To wymaga (często codziennie lub częściej) wizyty busa kuriera. A
Paczkomaty stawiane "gdzie popadnie" (gdzie jest miejsce, ale też często - GDZIE ICH ISTNIENIE MA SENS I JEST POŻYTECZNE!). No tyle, że formalnie kurier często nie ma jak załadować paczkomatu, bo na chodnik
@hrumque: Napisałem o tym wpis, zapraszam: https://wykop.pl/wpis/85065505/potrzebujemy-zmian-w-przepisach-potrzebujemy-zmian
Zastanowiłem się, jak pogodzić twórców i widzów kanałów takich jak #konfitura, #samochodoza, #stopcham z ludźmi, którzy na co dzień korzystają z samochodów, wykonując pracę dostawców zaopatrzenia i kurierów,
