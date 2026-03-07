Japonia zatwierdza terapię komórkami macierzystymi w leczeniu Parkinsona
Japonia jako pierwszy kraj na świecie zatwierdziła komercyjne zastosowanie terapii opartej na komórkach macierzystych iPS w leczeniu choroby Parkinsona, a także ciężkiej niewydolności serca. Preparaty mają trafić na rynek w ciągu kilku miesięcy.matixrr
Z artykułu w Nature wynika, że panel doradczy japońskiego ministerstwa zdrowia rekomendował przyznanie warunkowej zgody, ale sama zgoda nie była jeszcze formalnie wydana:
"Japan’s health ministry has endorsed issuing
