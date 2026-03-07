Komórki iPS to chyba największy przełom w medycynie regeneracyjnej od lat. Shinya Yamanaka dostał za to Nobla w 2012 i wreszcie widać realne zastosowanie kliniczne. Jeśli to się sprawdzi na większej grupie pacjentów z Parkinsonem, to może zmienić podejście do chorób neurodegeneracyjnych w ogóle.