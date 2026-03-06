Oracle szykuje masowe zwolnienia. Nie ma kasy na budowę zamówionych centrów AI
Oracle ma zwolnić kilka tysięcy pracowników. Redukcje zatrudnienia mają pomóc w finansowaniu ogromnego programu inwestycyjnego. Firma przygotowuje się do budowy kolejnych centrów danych przeznaczonych dla usług sztucznej inteligencji i się zadłuża coraz bardziej. Inwestorzy są zaniepokojeni.jestemjakijestem1212
Komentarze (17)
Jakiś tydzień temu w Block zwolnili 40% (4k szt) ludzi bo robote zrobi AjWaj i kurs poleciał o ok 10% w gorę, to pewnie ci taki sam motyw chcą odwalić.
Firmy stricte AjWaj mają przesrane bo nie zrobią szpagatu podażowego jak taki Micron czy nVidia żeby zachować wycene. ¯\(ツ)/¯
No ale bez jaj te chaty już ze sceny nie zejdą.
A ja jakoś w to wątpię. Spadek jakości zostanie załatany z czasem, może i nawet kogoś zatrudnią jak się kapną, że za dużo kpkę ucięli ale powrót do tego co było przed AI już
Począwszy od statków kosmicznych po jakieś superkomputery, energię fuzyjną, antygrawitację itp. itd. więc nie zdziwiłbym się jakby dużo bardziej zaawansowane AI było ukrywane oswajając ludzi z koncepcją jednocześnie załaniając się halucynacjami