Miasto to jeden wielki wychodek dla psów
Mieszkaniec Bielska-Białej zwrócił się do prezydenta i straży miejskiej o egzekwowanie kar za niesprzątanie po psach. Bo miasto to jeden wielki wychodek. Podobnie jest w innych miastach w Polsce.Wincyyyyj
Komentarze (58)
Żeby nie było kociarze też są dla mnie obrzydliwi, taki każden jeden kot po wizycie w kuwecie wchodzi obszczanymi albo obsranymi łapami na blaty kuchenne albo na stół na którym oni jedzą. Ale zaraz się zleci kociarz
@Paolo100: To chyba w Irlandii nie byłeś.
Tam oprócz slamomu między kupami możesz podziwiać białe kropki z gum do żucia.
Dopóki ludzie nie będą dostawać kilka stówek mandatu, nie będą zbierać.
I mówię to jako osoba, która zbiera po swoim psie i cyklicznie wpadam w kupy innych :/