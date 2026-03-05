Dentyści bez granic
Portal Forsal.pl zwrócił uwagę na zjawisko, o którym wielu pacjentów w Polsce nie ma pojęcia: część zabiegów stomatologicznych, za które w prywatnych gabinetach płaci się setki złotych, może być wykonana bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.marbar4241
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
leczenie kanałowe wszystkich zębów
plomby światłoutwardzalne
lakowanie zębów
lakierowanie fluorem
leczenie ortodontyczne aparatem ruchomym. - tylko do 12 roku
Wyrwać jednego nie chciała bo nie potrafi i się nie będzie szarpać, a plombować tylko bez znieczulenia i nie ma możliwości dopłaty do niego xD
Poszedłem prywatnie, gabinet