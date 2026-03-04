Dziadek nie ma problemu. To banki i wierzyciele mają problem ¯\(ツ)/¯



Powinien zgłosić upadłość konsumencką i tyle w temacie. Dług znika, a problem mają banki, które dały mu kredyt.



Ogólnie śmieszy mnie obrona w Polsce banków. Banki mają u nas jakąś ponadustawową pozycję, że jak bank w coś "inwestuje" to zawsze musi być zwrot.

A jak szaraczek inwestuje, to musi liczyć się z ryzykiem. Pokaż całość