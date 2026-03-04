70 latek ma do oddania 100 milionów złotych
Blisko 70-letni mieszkaniec lubelskiego, który mimo słusznego wieku nie radzi sobie najlepiej ze spłatą długu. Jego zobowiązanie to niemal 100 mln zł. Osób, które mają milionowe długi jest więcej.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 98
- Odpowiedz
Komentarze (98)
najlepsze
Wyobraź sobie, że przerzucasz dług na jakiegoś Mukebe w Sudanie...
"...Jeśli jesteś winien bankowi milion dolarów, to twój problem. Jeśli jesteś winien bankowi 100 milionów dolarów, to problem banku..."
https://www.money.pl/gospodarka/toksyczny-biznes-muszkieterow-zadluzeni-franczyzobiorcy-oskarzaja-znana-siec-6442951731390081a.html
Żaluję tylko że nie drenowałem jak ostatni śmieć tego polskiego systemu, kiedy tylko miałem okazję.
Teraz już ani złotówki z mojej pracy nie dostaniecie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Akurat ten największy dług jest ofiary Inter Marche. Było o tym głośno, ale jaknwidać państwo nie obroniło obywatela a sam " dłużnik" albo zniknął, albo postanowiłnpójść na tamten świat: https://www.money.pl/gospodarka/toksyczny-biznes-muszkieterow-zadluzeni-franczyzobiorcy-oskarzaja-znana-siec-6442951731390081a.html
Prawnicy IM dosyć dokładnie wyczyścili internet a było na ten temat od cholery materiałów.
Powinien zgłosić upadłość konsumencką i tyle w temacie. Dług znika, a problem mają banki, które dały mu kredyt.
Ogólnie śmieszy mnie obrona w Polsce banków. Banki mają u nas jakąś ponadustawową pozycję, że jak bank w coś "inwestuje" to zawsze musi być zwrot.
A jak szaraczek inwestuje, to musi liczyć się z ryzykiem.
A Kowalski inwestor zawsze ma ryzyko. Jak straci, to nikt mu nie pomoże. Jak zyska, to państwo mu zabierze podatek od zysków zanim jeszcze zarobione pieniądze trafią na jego konto XD
Zniszczyli mu życie. To oszukany ajent Inter Marche, które już zbankrutowało a przynajmniej 90% tego rzekomego długu to kary umowne, ale jak widać system go zakceptował a prawnicy zadbali aby z internetu zniknęły artykuły opisujące oszustwa Inter Marche - w Polsce już zbankrutowało.
- To teraz Icek ma problem, a nie ty (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞