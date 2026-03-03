Jedyny dobry ETS to martwy ETS
Unijny system handlu emisjami ETS jest wampirem. Różnica tylko taka, że w XIX-wiecznej powieści mistrza grozy Brama Stokera hrabia Dracula wysysał krew z szyi żywych istot ludzkich. XXI-wieczny zielony Dracula żywi się zaś sokami życiowymi gospodarek Unii Europejskiej.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (16)
Dochody z podatku za CO2 pozwolily finansowac programy soocjalne i nadal pmagaja.
@Promozet1: Do którego roku? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Chris_Karczynski: Morawiecki, Wojciechowski i ich "przełożony" Kaczyński. Nie protestowali, chwalili się nim i mieli wpływ na wygląd i zakres zielonego ładu. Teraz jak prawdziwi socjaliści zbijają kapitał na własnym tworze.
Podobne mam zdanie o związkach zawodowych ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)