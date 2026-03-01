mam znajomego z Wysokiego Mazowieckiego

Mlekovita to taka spółdzielnia że Pan Prezes jest tam królem i władcą, nie tylko na zakładzie ale i w miasteczku i okolicach

Trzeba przyznać że mleczarnia ma sie dobrze i działa prężnie, ale już warunki pracy są powiedzmy różne

tradycyjnie panuje nepotyzm i dalsza rodzina prezesa znaczy więcej niż pracownicy z dużym stażem

ponoć w sali konferencyjnej mają popiersie prezesa xd