Mireczki, pomożecie? Sąsiad walczy o rehabilitację po udarze mózgu, NFZ odmawia!
Sąsiad walczy o rehabilitację po udarze mózgu, który spotkał go 30 grudnia. Mimo złych rokowań zaczął robić spore postępy, a teraz NFZ odmówił mu refundacji rehabilitacji, w zamian oferując pobyt w ZOL. Proszę Was o udostępnienia oraz w miarę możliwości wsparcie zbiórki.reka_czlowieka_charakternego
@Arivederczi: Miałem operowanego ACLa. Wydałem kilka tysięcy zamiast do fizjo z NFZ. Nie żałują ani złotówki.
Zobacz sobie jakie oni mają wyceny. Naprawdę, jeśli ktoś jest bardzie ogarnięty to znajdzie sobie prywatną robotę.
Nie wiem jak w ZOLu, ale myślę, że podobnie. Jak płacisz g---o to nie wymagaj specjalistów. To chyba wykopi ogarniają
Co to znaczy "NFZ odmówił rehabilitacji"? Dobre oddziały rehabilitacji neurologicznej powinny go przyjąć, zwykle można dodatkowo komercyjnie wykupić dodatkowe zajęcia z fizjoterapeutą. 35000 zł miesięcznie (chyba nawet wiem, gdzie to jest) za pobyt to czyste złodziejstwo.
@Markowowski: bo rehabilitacja w przypadku udaru powinna się rozpocząć najszybciej jak się da. Z tym, że liczba miejsc jest ograniczona i lekarz decyduje czy stan pacjenta jest na tyle dobry, że będzie w stanie wykonywać ćwiczenia na oddziale rehabilitacji. Widocznie lekarze ocenili, że nie będzie i go nie zakwalifikowano. Co znaczy, że wypadł z wczesnej rehabilitacji i pozostało oczekiwanie na kolejny, dalszy termin na
To proste, jeśli chodzi o prewencje:
1. Nie chlać (nie pić alkoholu)
2. Nie palić
3. Zdrowa dieta (zmniejszyć ilość soli itd.)
4.