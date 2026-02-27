"Mamy b----l za ścianą". Wysyp agencji towarzyskich w "Hongkongu" Warszawy
Te hałasy doprowadzają mnie do szału. To dzieje się noc w noc. Ciągle wchodzą i wychodzą klienci, jest trzaskanie drzwiami, jęki, a czasami awantury, o której bym się nie obudził, to ktoś chodzi tam w szpilkach po mieszkaniu - opowiada mieszkaniec osiedla Bliska Wola.spere
Komentarze (42)
@kinlej:
Przecież to uwłacza jakiejkolwiek godności a mimo to ludzie sami sobie to robią.
To teraz wyobraźmy sobie, że na forum prostytutek jakaś jedna skarży się: "Mam przedszkole za ścianą"
Te hałasy doprowadzają mnie do szału. To dzieje się dzień w dzień. Ciągle bieganie, darcie japy, trzaskanie drzwiami, jęki, a czasami awantury i płacz. O której bym nie była w domu, ktoś tam biega po mieszkaniu w butach - opowiada mieszkanka osiedla
Albo kartę ze stempelkami dla stałego klienta.
Znam dobrze to miejsce. Tam jest problem prawny z tymi mieszkaniami, że są po prostu za małe na to by je traktować jak mieszkanie.
Więc jedyna opcja to wynajmować to jako pokoje hotelowe. I tak to funcjonuje w prawie całym bloku.
Raz tam wynająłem pokój i to było tak, że ktoś jedno mieszkanie przerobił na dwa pokoje "hotelowe" z osobnymi łazienkami i wspólnym korytarzem.