Ma rodzinę i chciał plac zabaw, więc pewnie ma dziecko - jedno lub więcej.

To teraz wyobraźmy sobie, że na forum prostytutek jakaś jedna skarży się: "Mam przedszkole za ścianą"



Te hałasy doprowadzają mnie do szału. To dzieje się dzień w dzień. Ciągle bieganie, darcie japy, trzaskanie drzwiami, jęki, a czasami awantury i płacz. O której bym nie była w domu, ktoś tam biega po mieszkaniu w butach - opowiada mieszkanka osiedla Pokaż całość