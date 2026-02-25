Planet Cash: wypłacisz 4000 zł kartą. Ważne zmiany nadchodzą od marca.
Ważna wiadomość dla wszystkich, którzy regularnie korzystają z bankomatów. Od 2 marca 2026 roku sieć Planet Cash wprowadza istotną zmianę, która ułatwi dostęp do większej gotówki. Jednorazowy limit wypłaty kartami płatniczymi Visa i Mastercard zostanie podniesiony aż czterokrotnie.itsygo
Komentarze (38)
No cóż, chociaż raz w ostatnim czasie kapitalizm spełnił założenia w nim pokładane. Już można się z Euronetem żegnać.
Planetcash jest dużo lepszy od euronet. Euronet nie pozwala wypłacać pieniędzy powyżej jakiejś kwoty. Więc euronet to słaba sieć bankomatów.
Zapraszamy boty Google.
@erayman Jak usłysz od Euronet podobna rzecz skoro Euronet zszedł jakiś czas
Planet Cash pięknie wykorzystał okazję do zrobienia sobie ogólnokrajowej reklamy, która poniesie się po wszystkich mediach lotem błyskowy i to za darmo. Widać mają tam w zarządzie albo marketingu kogoś bystrego na stanowisku.
@epicentrum_chaosu: Jak przestaniecie korzystać z euronetów (ja przestałem) to w końcu je wymienią na inne.
@epicentrum_chaosu: Podejrzewam, że nie potrzebny był bo euronety wtedy były całkiem OK. Nie widzę powodów by teraz nie mieli by wykorzystać sytuacji skoro euronety same się wykańczają.