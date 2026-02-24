Atakowali polską granicę i Straż Graniczną teraz Kanał Zero
Fundacja Otwarty Dialog Bartosza Kramka znana z niszczenia zasieków na polskiej granicy i atakowania Straży Granicznej w momencie ataku Rosji i Białorusi, teraz zarzuca prorosyjskość kanałowi zero.eMWu12
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
Tak samo jak wykopki, które za rządów PiSu wyzywali ich od nazistów za niewpuszczanie nachodźców i nawoływali do delegalizacji Straży Granicznej, teraz wyzywają wszystkich dookoła, w szczególności przeciwników rządu Tuska, od rosyjskich agentów. Dziwny zbieg okoliczności.
Wystarczy, że nie jest protuskowski, to będą do niego wszelkie możliwe łatki przyczepiać, choćby były ze sobą sprzeczne.