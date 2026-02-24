94% osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej to mężczyźni
Dlaczego wszystkie kobiety nie są poddawane obowiązkowej kwalifikacji wojskowej, skoro to właśnie kwalifikacja ma oceniać czy się nadają do służby czy nie?sildenafil
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 124
- Odpowiedz
Komentarze (124)
najlepsze
po prostu stwierdza ze z taka "dyskryminacja" sa w stane zyc i pojda dalej walczyc o parytety na stanowiskach dyrektorskich orlenu bo to nie o rownosc tu chodzi
Edit: Możecie minusować dziewczyny, prawda w oczy kole :)
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2025-12-11/obowiazkowa-sluzba-wojskowa-powroci-cenckiewicz-to-dobra-okazja/
oraz oczywiście pis:
https://x.com/michaldworczyk/status/2000134729429893263
natomiast braun proponuję egzekucje za dezercje:
https://wiadomosci.wp.pl/szokujace-slowa-brauna-podczas-debaty-kula-w-leb-7156130120043008a
Nie fikajcie, tylko pakujcie mandzur i do barakow na zaprawe bojowa, zeby mial kto latac z karabinkiem w obronie uciemiezonych p0lek, ktore uciekna na zachod w momencie pierwszego wystrzalu. A kto bedzie umieral w okopach, to juz doskonale przekonali sie Ukraincy...
No przynajmniej dzieki bohaterskiej postawie, byli