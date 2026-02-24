No i co was tak zaskakuje? Malo macie kukoldzikow w swoim otoczeniu, a nawet sami nimi jestescie, wiec jest przyzwolenie spoleczne na taki stan rzeczy.



Nie fikajcie, tylko pakujcie mandzur i do barakow na zaprawe bojowa, zeby mial kto latac z karabinkiem w obronie uciemiezonych p0lek, ktore uciekna na zachod w momencie pierwszego wystrzalu. A kto bedzie umieral w okopach, to juz doskonale przekonali sie Ukraincy...



No przynajmniej dzieki bohaterskiej postawie, byli Pokaż całość