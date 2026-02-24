"Nie było karetki, Patrycja zmarła. Kara dla szpitala"
"Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył ponad pół miliona złotych kary na szpital w Świdnicy. Kontrola wykazała, że 30-letnia Patrycja, u której doszło do udaru, przez wiele godzin czekała na karetkę, mimo że była w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Kobieta zmarła."paramedix
Komentarze (68)
Szpitalna też była na wyjeździe... Ciekawe jakie są wymagania do transportu lotniczego ale o tym szpital chyba nie decyduje.
@Dadas77: może gdyby 90% kosztów szpitala to nie były pensje konowałów to byłoby więcej pieniędzy na zakup większej ilości karetek?
@Wolfiq3D: wtedy nie braknie karetek?
Nikt nie zostanie nawet w------y z roboty za błędne decyzje. Można sie rozejść.
Za to zwykły człowiek jak w g---o robocie u Janusza wywali chociażby paletę towaru, to będzie mial po premi upiexxxlone. Jak nabroi grubo
@rzeznia22: W państwie z dykty, gdzie za swoje błędy nikt nie ponosi odpowiedzialności prędzej czy później dojdzie do samosądów. Ale wtedy jest ojojanie i trzymanie się za ręce bo np. prezydenta z mafii ktoś zasztyletował. ¯\(ツ)/¯
@Mauro666: to wtedy na pewno będą chętni do pracy w karetkach :)
@Anakee: Tak. Do tego talon.
@motylbezskrzydel: to ile być zabrał pacjentom?
@motylbezskrzydel: *Pół miliona dla lekarza to jest śmiech na sali
@czorny_m: wykopki to debile