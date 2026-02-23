Dramatyczny spadek optymizmu wśród młodych ludzi w Polsce
Między 2019 a 2025 rokiem poziom optymizmu młodych Europejczyków wyraźnie spadł. Spadki widać we wszystkich krajach, choć ich skala jest różna. W Polsce odsetek młodych optymistów wobec własnej przyszłości obniżył się z 59% (2019) do 18% (2025).VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 131
- Odpowiedz
Komentarze (131)
najlepsze
A także socjal mediom i ludziom którzy tam publikują, za prezentowanie młodym ludziom nierealnych standardów finansów i wyglądu, które mało kto jest w stanie osiągnąć.
Niestety, nie zgadza się ze mną mój pesymistyczny kolega, który twierdzi, że nie dla wszystkich wystarczy...
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Pawel993: w jaki sposób ma mi to zwiększyć optymizm? Świadomość, że nawet nie ma dokąd stąd uciec jest jeszcze bardziej przygnębiająca.
@real_scoria: Nawet nie chodzi o rzeczy takie jak mieszkania i ceny, w Polsce przede wszystkim młodego człowieka absolutnie nikt nie szanuje. Wystarczy sobie popatrzeć co piszą na wykopie o generacji Z której bliżej jak dalej do 30-stki bardzo często