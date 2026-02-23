Efekty wychowywania kierowców przez @PolskaPolicja: kobieta krzyczy na mnie, żebym zszedł z chodnika, bo chce nim przejechać, a gdy odmawiam, grozi wezwaniem policji. Jeśli przez lata jazda po chodniku kończy się pouczeniem albo brakiem reakcji, to trudno się dziwić.