ZUS wstrzymuje wypłaty 800 plus dla Ukraińców. Koniec automatu w wypłacie świadc
Od 1 lutego 2026 roku weszły w życie nowe, surowsze zasady przyznawania 800 plus dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR.PixelNomad
@Blaskun: to miało kupić wyborców, dzietność mamy jedną z najniższych w Europie
@PustynnyDuch: program 800+ jest napisany pod nieroba dowolnej narodowości.
@wiechu90: ale ten program nie ma nic wspólnego z "poprawą dzietności" która to spada z roku na rok. Kiełbasa wyborcza NIC więcej
Panie ukraincu, proszę się dodatkowo wpierw zgłosić po zasiłek dla bezrobotnych aby móc pobierać 800+ xD
Ja się pytam jakim w ogóle prawem Ukraińcy dostawali 800zł plus które miały służyć Polakom!?