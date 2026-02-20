Owszem niemal kazdy kto uslyszy co ten śmieć zrobił i jak się zachował po wypadku poczuje naturalnie nienawiść gdyż TO nie zasluguje na nic a już na pewno by wogóle traktować go jak czlowieka, po niskim wyroku zapewne jak szczur ucieknie z Polski gdyż chyba nie ma obecnie bardziej znienawidzonej parszywej gęby niż jego. Zero jakichkolwiek uczuć wyższych , tylko strach przed konsekwencjami, nie kiwnąl nawet palcem by pomóc palącym się ofiarom, Pokaż całość