Adwokat Sebastiana M. reaguje na oświadczenie rodziny. "Słowa nienawiści"
Mec. Katarzyna Hebda skomentowała mocne oświadczenie rodziny ofiar wypadku na A1. Często na tej sali padają słowa nienawiści w kierunku oskarżonego. Rodziny mają do nich prawo. Jednak zrozumiałym jest, że ofiarom, rodzicom ciężko jest przyjąć, że wersja wypadku określona przez śledczych jest błędna.corridore-corridore
Komentarze (199)
Tak, wiem, to są tylko marzenia…
Nie no, serio. Nie wydaje Wam się interesujące, że rozbite BMW i spalona KIA zostały zakwalifikowane jako dwa osobne i nie powiązane ze sobą przypadki? Nawet gołowąs świeżo wypuszczony ze szkoły policyjnej nie odstawiłby takiego numeru. A tu było kilka radiowozów
Można. Tylko jeśli zastosujemy, to potem będziemy za to musieli ponieść odpowiedzialność.