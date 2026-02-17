Takie historie powinny lecieć w prime time zamiast kolejnych afer. Rejestracja jako dawca szpiku to naprawdę prosta sprawa - wymaz z policzka i trochę czekania. A efekt? Ktoś żyje i zaprasza cię na ślub. Kto jeszcze nie jest zarejestrowany w bazie DKMS, to serio warto się zapisać.