Panna młoda z USA zaprosiła na ślub Polaka, który uratował jej życie.
Amerykanka, która zmagała się z rzadkim nowotworem, zaprosiła na swój ślub mężczyznę z Polski, dzięki któremu mogła stanąć na ślubnym kobiercu i planować przyszłość. Karol jest bowiem dawcą szpiku, który uratował jej życie.gerwazy-oko
Komentarze (41)
@powgun no tak, jakby nie wyglądał dobrze tylko jak przegryw to lepiej go schować do piwnicy i nie pokazywać a najlepiej to zagazować.
A ja bym wolal zeby Polska byla znana z innowacyjnosci zamiast z dawcow organow
@real_scoria: akurat nie o tym pomyślałem xD raczej to było coś w stylu, że takich spędów jak wesela to unikam jak ognia i nawet gdyby mi zapłacili, to nie wiem, czy bym poszedł.