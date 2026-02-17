Przecież zawsze wychodzi konduktor i sprawdza czy wszystkie drzwi są czyste dopiero po gwizdku zamykają się drzwi, poza tym drzwi nie powinny się zamknąć jak napotkają przeszkodę a nawet jak wszystko zawiodło to jest hamulec bezpieczeństwa który można pociągnąć jako pasażer i pociąg nie pojedzie, sporo rzeczy poszło nie tak.