17-latek pomagał wynieść wózek z pociągu i wpadł pod wagon.
Na przystanku kolejowym Wola Bierwiecka w miejscowości Bierwiecka Wola (gmina Jedlińsk, powiat radomski) doszło do poważnego wypadku z udziałem pociągu Kolei Mazowieckich, po którym rodzina i bliscy 17-letniego Dominika Hołuja wystosowali apel o pilne oddawanie krwi.gerwazy-oko
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Komentarze (44)
najlepsze
Litość to zbrodnia
@Vampire007: W starych pociągach niestety to tak nie będzie działać.
@Vampire007: Widocznie nie obserwował kierownik a dał sygnał.
@Vampire007: mogło być tak, że chłopak wysiadł z wózkiem, odstawił kawałek dalej od pociągu. W tym czasie konduktor widział, że
https://epainfo.pl/szesc-godzin-bez-pomocy-nowe-informacje-o-tragedii-na-torach-w-pabianicach/