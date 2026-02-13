Polacy rozkładają ręce. Nie ma ofert pracy
Wygląda na to, że dobre czasy na rynku pracy to już pieśń przeszłości. Aż 45 proc. Polaków narzeka na brak ofert pracy w swojej okolicy podaje Personnel Service. A to nie koniec problemów.VoxClamantisInDeserto
a brytyjczyk chcialby z pensji, zabrac dziewczyne na obiad, kupic dom, zalozyc rodzine. to pewnie, ze za prycze w baraku to mu sie pracowac nie chcialo.
Kolejnym etapem będzie wmówienie, że to wina pracowników, bo są za bardzo roszczeniowi.
,, Dzięki przygotowywanemu przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej wykazowi 329 zawodów deficytowych, wykonujący je obcokrajowcy będą mogli skorzystać z przyśpieszonej legalizacji pobytu"
https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/10638555,coraz-wiecej-cudzoziemcow-pracuje-w-polsce-zus-podaje-nowe-dane.html
Uczciwie trzeba napisać że Tusk jest do pewnego stopnia winny- oczywiście w tym samym stopniu co i poprzednie rządy przed nim.
Ale gdy pracownicy nie chcą już pracować za miskę ryżu to chłopów pańszczyźnianych trzeba sprowadzać. Co może się nie udać?!
Duża część osób to Ukraińcy, Gruzini, Pakole i Bóg wie jeszcze jacy przybysze.
Wszyscy zatrudnieni przez agencję pracy.
Dla kołchozu Polski pracownik jest tylko obciążeniem, trzeba odprowadzać wszelkie składki, płacić chorobowe, dać urlop i jeszcze taki się o podwyżkę domaga.
Zatrudniamy przez agencję i problem z głowy
@Zjadacz_Mysli: tu masz odpowiedź dlaczego