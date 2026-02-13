To nie była tylko awaria. Hakerzy uderzyli w KSeF.
To nie była tylko awaria. Hakerzy uderzyli w KSeF. Domański: Atak wyprowadzono z 17 państwpablonzo
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 67
- Odpowiedz
To nie była tylko awaria. Hakerzy uderzyli w KSeF. Domański: Atak wyprowadzono z 17 państwpablonzo
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (67)
najlepsze
tłumaczenie z politykowego na rzeczywisty:
No i kto k---a mógł przewidzieć że będą chcieli utrudnić nam życie unieruchamiając nasz kluczowy system?
Na pewno
@StaryPierdziel: MYLISZ systemy. Padł PZ - nie KSeF.
Na ile KSeF będzie odporny to zobaczymy - na razie działa błyskawicznie i bezawaryjnie (a łączę się -dziesiąt razy dziennie od samego początku), tzn. klient ze swojego laptopa wysłał fakturę a ja w tym momencie kliknąłem pobierz i już ją miałem
@jakis_login: Ty pytasz poważnie czy trolujesz?