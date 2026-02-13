Aha czyli okazuje się że kluczowy dla naszej gospodarki system, który musi działać w czasie rzeczywistym, jest nieodporny na atak DoS. No k---a zajebiście. Za granicą mamy wojnę, ruskie oskarżają nas o wspieranie Ukrainy i grożą odwetem, wysyłają do nas kilkadziesiąt dronów, a jednocześnie są bardzo zaangażowani w wojnę asymetryczną z cyberwojną na czele.

No i kto k---a mógł przewidzieć że będą chcieli utrudnić nam życie unieruchamiając nasz kluczowy system?

