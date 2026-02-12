antyTERRORYŚCI W MOIM DOMU, ATAK CHOREGO APARATU NA UCZCIWEGO CZŁOWIEKA!
Komentarze (157)
@clbg:
A nie groszy? Rozumiem, że teraz już każdy może robić przekręty a jak go złapią to wicie rozumicie mnie ścigacie a Majtczaka.
I nie pisz
Antyterroryści nasłani na mechanika samochodowego???
Dzielnicowy nie mógł przyjechać??( ͡° ͜ʖ ͡°)
Może wezwanie trzeba było wysłać?
Napadli na kolesia jak na jakąś mafię a facet pewnie nawet wiatrówki w doku nie ma.
A jak słucham jeszcze,że zabrali mu prywatną kasę z domu i robili sobie z nią zdjęcia...ja p------ę...na fejsa może sobie wrzucą??
Wielka Akcja Profesora Chrisa -czym to się różni od loterii Buddy?
@ACM04: W przypadku zagrożenia dla funkcjonariuszy lub uzasadnionego podejrzenia niszczenia dowodów.
Ale wiadomo - nieudacznicy silni wobec słabych, słabi wobec silnych. Gdy mają jakąś poważną sprawę to się bardzo często kompromitują.
edit: tu jakieś loterie w grę wchodziły. Ale dlaczego nie ma najpierw dowodów i zarzutów a dopiero zatrzymań i przeszukań? Dlaczego szukanie haków jest podstawową, domyślną techniką zdobywania dowodów?
Natomiast jasno pokazał, że służby to tak średnio ogarnęli bo to jak się ślizgają to chciałbym zobaczyć jakby faktycznie gość miał b--ń. Do tego brak rozpoznania i nawet nie wiedzą, że pies jest? No super standardy.
Tak samo to już nieraz było podnoszone, że w tym krjau prokuratura robi co chce i traktuje zatrzymanych naprawdę źle.
Do tego starczy zobaczyć jak np.
https://www.youtube.com/shorts/7jkbg-cePao
@murison: Policja, a służba celno-skarbowa to dwie różne instytucje. Policja nie przychodzi z bronią długą, a służba celno-skarbowa już tak.
@rafti77: Cooooooooooooooo!!! XD