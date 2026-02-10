Czemu KSeF jest niebezpieczny? Zbieranie danych o całej polskiej gospodarce
"Problemem nie musi być treść. Problemem może być metapoziom, czyli to, co dla analityka jest cenniejsze niż jedna faktura. Jedna faktura jest informacją lokalną. Metadane wszystkich faktur w kraju to jest informacja strategiczna." i wiele więcej.look997
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
- Doceń
Komentarze (30)
najlepsze
@otua: Nikt nie ma dostępu do KSeF o jakim myślisz. W ramach postępowania sprawdzającego i bez KSeF urzędnik skarbowy może prosić cię o przesłanie faktur. Może poznać dzięki temu twoje tajemnice handlowe i może je przekazać konkurencji. Nie potrzebuje do tego dostępu do faktur w KSeF. A proces wszczynania czynności sprawdzających nie zmienił się po wejściu w życie KSeF.
Taka wielka analiza, ale nie udało się sprawdzić, czy nip lata w URI?
Nie lata.
edit: i to za gotówkę
czy polaczki sie buntują ?? wychodza na ulice?? cos zrobią z SCT?? nic
czy polaczki sie buntują ?? wychodza na ulice?? cos zrobią z upadkiem nfz?? nic
czy polaczki sie buntują ?? wychodza na ulice?? cos zrobią ze wzrostem cen prądu?? nic
czy polaczki sie buntują ?? wychodza na ulice?? cos zrobią ze wzrostem cen pelletu?? nic
czy polaczki sie buntują ?? wychodza na
@pafcio80: Akademia wjechała mocno. Na którym zatem proteście można spotkać ciebie? Czy jednak się nie buntujesz i przyjmujesz unijnego c---a w buzię?
A inna kwestia, że można pomyśleć o systemie podatkowym, który nie wymaga rozliczania każdej rzeczy.
Imigrantów też załatwił a potem obwinia innych. Stary pisowski numer.