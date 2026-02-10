"Żenada". Ostre reakcje po tym, jak Sebastian M. wygłosił oświadczenie
Sebastian M. wygłosił oświadczenie przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim. Mężczyzna stwierdził w nim, że kia,prawiczko
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 56
- Odpowiedz
Sebastian M. wygłosił oświadczenie przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim. Mężczyzna stwierdził w nim, że kia,prawiczko
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (56)
najlepsze
@Mariusz357: A od czego był pożar?. Taka linia obrony byłaby dobra, gdyby KIA już paliła się w chili uderzenia.
Ale widać że linia obrony podoba do tego słynnego adwokata od "trumny na kółkach". Wady fabryczne, przerdzewiały bak... Jeszcze tylko brakuje że "jakby to był diesel to może by nie doszło do pożaru i ofiary by przeżyły".