A pożar wybuchł na skutek czego...?



Bo nie wiem czy dobrze interpretuję ten cytat.

Czy on twierdzi że najechał na płonący samochód?

Czy po prostu dzieli temat na dwie fazy, gdzie on owszem zderzył się z Kia, ale to że Kia się po tym zapaliła to już "inny temat"?