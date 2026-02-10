Łukasz Zboralski on X: " Majtczak: ofiary zginęły w wyniku pożaru a nie wypadku
Oświadczył, że prokuratura wszystko zmanipulowała, wypadek powstał inaczej - że kia ma tył zgnieciony od barier, a bok od BMW.Franker
- 34
Bo nie wiem czy dobrze interpretuję ten cytat.
Czy on twierdzi że najechał na płonący samochód?
Czy po prostu dzieli temat na dwie fazy, gdzie on owszem zderzył się z Kia, ale to że Kia się po tym zapaliła to już "inny temat"?
@kci83: No tylko akurat są oczywiste dowody tej chronologii które zostały na drodze.
Bo to gdzie doszło do zderzenia, a gdzie do wybuchu pożaru to doskonale wiadomo.
Tak więc to byłoby absurdalne - chociaż linia obrony przed sądem nie musi być