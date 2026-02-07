Rajd cenowy opału. Polacy nie mogą uwierzyć. Ekspert wyjaśnia
Jeszcze w październiku tona pelletu kosztowała około 1400 zł. Obecnie przebija 2 tys. zł, a w sieci można znaleźć ofertySpocony_Bambo
Komentarze (199)
najlepsze
Dlatego takie prace robi się gdy
Plusy to cena (jak się kupi dobrze) i niezależność na wypadek.
P.s drewna opałowego kominkowego jest cała masa na składach. Za tą kasę to kozę kupić podpiąć do komina i ciepło!
Prosta zasada: czerwiec lipiec to najlepsze miesiace na robienie zapasow na zime, wtedy jest najtaniej i najkorzystniej. Kto sie obudzil w lutym sam sobie winny.
- polowanie na dobre ceny i umawianie transportu (w zimie ceny min +30%)
- miejsce na składowanie na minimum jedną zimę na działce/w domu
- całe pomieszczenie dodatkowe potrzebne do wybudowania w domu - kotłownia w którym nie można mieć praktycznie nic oprócz rzeczy do palenia, syf roznoszony po domu
- setki roboczogodzin na rozpalanie, czyszczenie i utrzymywanie kotła oraz przenoszenie paliwa
- nie możesz na dłużej wyjechać w zimie z domu bo
@ggs-hg:
okazalo sie, ze ta samowystarczalnosc wlasnie r-------a sobie twarz o ceny i dostepnosc paliw stalych w okresie grzewczym... w kraju, nieobjetym wojna, bez ograniczen w dostepie do energii elektrycznej czy gazowej xD Wystarczyla po prostu... ZIMA :D
a jak spróbujesz to możesz granat z kotła zrobić.