Shinise - japońskie firmy pracujące od setek lat
Według badań Teikoku Data Bank z końca drugiej dekady XXI wieku w Japonii działa ponad 33 000 przedsiębiorstw, które mają co najmniej sto lat. Wśród nich kilka tysięcy przekroczyło granicę dwustu lat, około 140 istnieje dłużej niż pięć stuleci, a przynajmniej kilkanaście ponad tysiąc lat.Lifelike
- #
- #
- #
- #
- #
- 37
- Odpowiedz
Komentarze (37)
najlepsze
A potem się dziwimy, że dla obcego kapitału pracujemy ¯\(ツ)/¯
Poza tym, szansa, że z czasem konkurencja będzie oferować lepszy produkt niż twój, albo wygryzą cię na tysiąc innych sposobów (np. firma z większym kapitałem będzie zaniżała ceny aż nie zbankrutujesz).
@fullmonty: ale za to jakie piękne dokumenty na NHK potem kręcą ( ͡° ͜ʖ ͡°) przynajmniej jest co w hotelach oglądać.
jest nawet seria o japońskich kotkach https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/catseye/
Często też dochodzi do sytuacji typu "synek to taka ciężka
Nic innowacyjnego nie powstanie bo podatki i regulacje wszystko zabijają. Gdybyś miał kasę zrobiłbyś startup w Polsce czy za granicą? Nawet gdybym drugi raz próbował w Polsce to tutaj zrobiłbym oddział bo gryzienie się z urzędami to prawdziwa katorga
żeby podbijać sąsiadów, a nie być podbijanym
@monateizmflow: kulturę z--------u i traktowania pracy jako najważniejszej rzeczy w życiu.