Motorniczy wyrzucił z tramwaju Ukraińców. Dostał prace społęczne
Awantura wybuchła, gdy chłopiec stanął na siedzeniu w butach i zapukał w szklaną ściankę działową. Jego dziadek tłumaczył w sądzie, że nie powstrzymał wnuka, bo dziecko wracało z przedszkola w wózku i miało czyste obuwie.ZobaczLink
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 79
- Odpowiedz
Komentarze (79)
najlepsze
@Kagernak: jest u siebie, w odróżnieniu od rodzinki z krainy u ¯\(ツ)/¯
@Lufio: nie wiem, od XV wieku?
Następny, który uważa że można nie przestrzegać prawa bo ma się dzieci, czy tam wnuki.
Za dzieci (wnuki) odpowiada rodzice (opiekunowie).
Niech przestanie dzieckami se mordę wycierać.
Z Ukrami można bezpiecznie założyć że zawsze jest głębsza historia jak ktoś im coś zrobił.
No o co z tego? Argumentacja w rodzaju "jestem bezpłodny, więc ta pani którą zgwałciłem nie będzie mieć dziecka"
@bleblebator: pewnie nie pasował do narracji.