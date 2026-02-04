Booking.com promuje zdradę w związku! Komisja Etyki Reklamy reaguje.
Reklama Booking.com przedstawiała dziewczynę, która na wiadomość od kochanka z Meksyku porzuca chłopaka i biegnie na lotnisko. Komisja Etyki Reklamy uznała, że przekaz narusza dobre obyczaje. Booking.com nawet nie raczył się odezwać.Bobito
Komentarze (30)
Jak nie ma takiej wzmianki stronie oferty to znaczy pewnie że:
Gejów nie wpuszczają i psami szczują. ¯\(ツ)/¯
W Polsce nawet w hotelu większej firmy babka miała przez chwilę problem i się z nami sprzeczala że napewno się pomyliliśmy i chcemy 2 osobne łóżka a nie jedno wspólne jak zobaczyła dwóch
( ͡° ͜ʖ ͡°)
konsumpcjonizm YES
Strona z reklamą
Chyba, że wolisz żyć według zasady: "jesteśmy ze sobą do momentu, aż któreś z nas znajdzie kogoś bardziej pociągającego". A to się bardzo często dzieje w związkach, zarówno formalnych jak i nieformalnych.
Powiedz mi, czy rozstanie staje się brane dopiero od momentu sformalizowania związku?