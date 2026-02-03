Klasycznie mamią cię piękną promocją ale gdy wejdziemy w ofertę okazuje że promocja dotyczy kilku wyselekcjonowanych mieszkań 5 z 68, ale to jeszcze c--j.
Najlepsze gdy zajrzymy na te promocje
No fajne ceny promocyjne po 40 zł na metrze tyle że po chwili wystarczy zerknąć na historię cen i się okazuje że takie ceny są od samego początku a te przekreślone to nigdy nie miały miejsca. Ale ktoś sobie wejdzie sprawdzi pomyśli że mieszkania tanieją i wrzuci w statystyki.
Dla przykładu M44:
najlepsze
No ale to tylko "chwilowa korekta" xD
Przez wiele lat mickpl obiecywał wam ze mieszkania stanieją
Micka już nie ma na wykopie
Teraz możecie narzekać do lustra
Deweloper nawet nie wie o waszym istnieniu 🤣
Pamiętam jak mickpl chwalił się ponad dwa lata temu że kupił usd po 3,93