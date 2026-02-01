Oskarżenia o g---t i próby dogadania się. W sieci pojawiła się druga część nagra
Do sieci trafił kolejny fragment nagrania z głośnego incydentu w Łodzi, który zszokował opinię publiczną. Pierwsze wideoandrzejk36
- #
- #
- #
- #
- 108
- Odpowiedz
Do sieci trafił kolejny fragment nagrania z głośnego incydentu w Łodzi, który zszokował opinię publiczną. Pierwsze wideoandrzejk36
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Komentarze (108)
najlepsze
Aby ograniczyć spam, można wyśłać PW zamiast dodać komentarz, np.:
Więcej info | Feedback
@S-Type: o ile sąd weźmie te nagrania pod uwagę ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
@autogas-africa: słowo klucz, z reguły :)