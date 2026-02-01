KSEF - Od dzisiaj (01.02.2026) obowiązuje największe firmy.
Od kwietnia wszyscy, ale tak naprawdę obowiązuje już wszystkich. Wiele firm zadeklarowało wprowadzanie faktur tylko do KSeF bez wysyłki "wizualizacji". Będzie się działo?nameisnull
Komentarze (132)
@PfefferWerfer: No ale to znacząco powiększy koszy obsługi księgowej, bo to jest już dużo pracy. Powiększy każdemu o kilkadziesiąt zł, a mówię o tych co takiej pomocy nie potrzebują, dla takich co nie ogarniają to drugie tyle co do tej pory będą musieli zapłacić. No i skarbówka
@PfefferWerfer: Tak naprawdę z szarą strefą nie wygramy, to tylko zwiększy kontrolę nad małymi firmami, zaś największe wałki robią korpo. Wiemy kto, wiemy jak ale często nie możemy ich ruszyć, bo to międzynarodowe korporacje dla naszej skarbówki nietykalne vide sprawa Coca Coli.
@17loginbylzajety: na przykład odliczą ją sobie i cyk, kara za matactwo podatkowe czy jakoś tak :-)
Trzeba jasno powiedzieć, że realistyczny czas realizacji projektu, razem z testami, to co najmniej pół roku. Tyle potrzeba, aby obsłużyć wszystkie warianty fakturowania oraz dopasować rozwiązanie do specyficznej konfiguracji i procesów danej organizacji. Dużym wyzwaniem bywa już sama ekstrakcja
@jakis_login: Pewnie 200 baniek nie ukręcili w 2024 roku i ściemniają ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A poza tym zajebiście to działa, jak wszystko z resztą w tym kartonowym kraju xD