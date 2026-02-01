W szkołach i społeczeństwie powinno się promować zdrowe postrzeganie męskości
Rob Whitley jest profesorem psychiatrii na Uniwersytecie McGilla w Montrealu, autorem książki "La santé mentale au masculin". W wywiadzie dla dziennika "Le Figaro" analizuje wyzwania w obszarze zdrowia psychicznego u mężczyzn.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (85)
Według danych GUS i MEN w polskim kraju kobiety stanowią ok. 82-84% wszystkich nauczycieli.
Jesteśmy w ścisłej europejskiej czołówce, jeśli chodzi o przewagę kobiet w tym zawodzie – szczególnie na tych najniższych etapach edukacji.
I na tym można byłoby skończyć ..., być może jednak warto wspomnieć o pewnych (wychodzących w badaniach) konsekwencjach faktu feminizacji zawodu
czyli można powiedzieć, że jest ta mityczna równość w tym zawodzie (tzw. Pozytywna dyskryminacja wg. Poślicy pudla z magistrem bez magistra)
@katab: g---o pieniądze (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
@RozowaZielonka: Tylko, że widzisz. Bycie mizoginem to jedno a to co się dzieje nagminnie w polskich szkołach to drugie. Doszliśmy do takiego momentu w społeczeństwie, że pewność siebie dziewczynek w szkołach buduje się od dawna kosztem chłopców.
powiedz wykopkom przegrywom o zaciągnięciu się do wojska. Męski nauczyciel pomoże męskim chłopcom, słabych rozpierdzieli bardziej.