Afera Epsteina uderza w Norwegię. Zamieszana przyszła królowa i były premier
Księżna Mette-Marit utrzymywała zażyłą znajomość ze skazanym pedofilem. E-maile które wymieniała z Epsteinem utrzymane są w tonie mocno flirtującym a w styczniu 2013 spędziła 4 noce w jego domu w Palm Beach. Mette-Marit została żoną Księcia Haakona pomimo iż gdy go poznała posiadała nieślubnego synaStemiPL
@Kangur100: afery Dworczyka nie pamiętasz?
Te podobne imiona....( ͡° ͜ʖ ͡°)
