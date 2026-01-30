EU Inc. zamiast Spółki z o.o. czy GMBH? Szykuje się realna unijna rewolucja
Bruksela przygotowuje nowy typ spółki, który ma zatrzymać europejskie firmy na kontynencie i przyciągnąć inwestorów z innych krajów, oferując im możliwość założenia firmy, działającej na takich samych zasadach we wszystkich krajach wspólnoty. Kolejny krok w kierunku federalizacji.BlogoslawionyTwarozyc
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Komentarze (39)
najlepsze
5% podatku EU,
reszta lokalna po staremu: 23% VAT, 18% dochodowy, ZUS 8.5% etc.
EU Inc. i wspólny rynek kapitałowy to konieczność jeśli Europa ma nie zginąć gospodarczo.