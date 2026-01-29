Czołgi K2 sypią się jak choinki. "Robimy za poligon dla Korei"
Czołgi K2GF, która Polska kupiła od Korei Południowej, mają poważne problemy techniczne. Sprawę ujawnił Jarosław Wolski,starnak
Serio wierzysz w to, że polski rząd podpisał dobra umowę?
Dam Ci piękny przykład jak działa gwarancja w naszym kraju:
"„Fale Dunaju” na autostradzie A1, czyli odkształcenia nawierzchni między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami (powstałe 2009–2012),
nie są już naprawiane w ramach gwarancji. Gwarancja wykonawcy (konsorcjum Budimex/Mostostal) wygasła, dlatego gruntowna modernizacja rusza ze
https://www.youtube.com/watch?v=ibhB6_VrPuo
- więcej zapasowych silników
- zespół inżynierów z Korei na bierząco monitorujący sprawę
- większy udział naszego przemysłu w rozwiązaniu problemu i ściślejsza współpraca z Koreańczykami
A rząd zamiast naciskać na stronę koreańską to desperacko próbuje zamieść problem pod dywan.
Leclerc XLR w 4 lata wyprodukowane 15 sztuk.
Żeby otrzymać szybko kilkaset sztuk jak od Koreańców to musielibyśmy kupować VT4 od Chin a one jakościowo są jeszcze gorsze (dużo). Co prawda za cenę jednego K2 możemy mieć 2-3 VT-4 więc jak jeden się zepsuje to wyciągamy kolejnego ( ͡º ͜ʖ͡º)
Polska wbrew pozorom zaczęła się zbroić w 2017 roku, kupując 350 najnowocześniejszych Abramsów, które dostaniemy wszystkie do końca tego roku. Po tym jak sowiecki złom poszedł na Ukrainę, trzeba było się błyskawicznie dozbroić. USA dało nam 110 starszych Abramsów w zamian za T72/PT91 dla Ukrainy, co z resztą?
Niemcy mają takie zdolności produktowe, że te Leopardy byśmy
Sam "artykuł" o kant d--y rozbić. No może i jesteśmy "króliczkiem doświadczalnym" ale bez przesady. Jeśli silniki mają wadę, to zostanie to naprawione. Nie jesteśmy w stanie wojny (póki co) i mamy pole do manewru. Nie potrzebujemy abramsów, nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Know-how nam nie dadzą bo US stonk, paliwa tyle nie mamy bo US stonk, części nie mamy bo US... stonk? Może jak miękiszony z
@sejbr: bo tak napisałeś?
Od dawna nie jesteśmy "zaściankiem Europy", przyzwyczaj się.